Fremd ist uns derzeit nur das verfluchte Ding.

I can't leave my house“: Mit diesem stoischen Satz beginnt „The Goal“, ein Song aus dem allerletzten Album von Leonard Cohen. Noch lauter hallt zurzeit eine andere Zeile aus diesem Lied im Hirn: „The neighbour returns my smile of defeat.“ Sie passt auf unsere Straßen, auf denen so viele Menschen, die Gott sei Dank ihr Haus doch verlassen können/dürfen, einander anlächeln.