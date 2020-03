Wann können Unternehmer Mieten mindern?

Bei vielen Geschäfts- und Marktlokalen bleiben in den kommenden Wochen die Rollbalken unten.

Müssen Lokalbesitzer weiter ihre Miete zahlen, obwohl ihnen behördlich verboten wurde, sie aufzusperren? Können Ärzte ihre Mieten reduzieren, weil die Patienten ausbleiben? Die „Presse“ gibt Antwort auf die drängendsten Fragen.

Die Corona-Krise trifft auch die Unternehmer Österreichs mit voller Wucht. Schuldlos können sie nicht mehr tätig sein. Aufgrund der aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung, die bewirken sollen, die Krise in Schacht zu halten, können sie ihre Geschäftslokale nicht mehr öffnen und die meisten Büros bleiben unbenutzt. Müssen Unternehmen unter diesen Umständen weiterhin ihre Mieten zahlen? Wann können Sie den Mietzins mindern und wie lang? Die „Presse“ gibt Antwort:

► Berechtigt die Corona-Pandemie Unternehmer dazu, keinen Mietzins zu zahlen oder ihn zu mindern?

Ob ein Unternehmer einen Anspruch hat, den Mietzins zu reduzieren, hängt davon ab, ob ein „außerordentlicher Zufall“ vorliegt, der dazu führt, dass das Bestandsobjekt nicht mehr benutzt werden kann. Ist das der Fall, muss der Mieter bzw. Pächter nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (nach §§ 1104 und 1105) für die Dauer und das Ausmaß der Unbenutzbarkeit keinen Mietzins zahlen. „Das Gesetz nennt als Beispiel für ,außerordentliche Zufälle‘ Krieg und Seuchen. Die Covid-19-Pandemie und die damit im Zusammenhang stehenden behördlichen Betretungsverbote fallen zweifelsfrei auch darunter“, sagt Rechtsanwalt David Stockhammer von Gibel Zirm Rechtsanwälte. Allerdings: Bevor ein Unternehmer den Mietzins reduziert, sollte er einen Blick in seinen Mietvertrag werfen. Denn es gibt Mietverträge, in denen der Mieter auf eine Mietreduktion aufgrund „außerordentlichen Zufalls“ ausdrücklich verzichtet. „Solche weitreichenden Ausschlüsse sind in der Praxis jedoch selten und im Einzelfall auf ihre Rechtswirksamkeit zu prüfen“, sagt der Immobilienrechtsexperte.



► Wovon hängt es ab, wie stark man den Mietzins reduzieren kann?

Das hängt davon ab, ob bzw. inwieweit etwa die Geschäftsräume aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr benutzbar sind. „Bei Gaststätten ist die Lage eindeutig“, sagt Stockhammer. „Die Behörden haben in der Covid-Verordnung ein Betretungsverbot verhängt. Das Bestandsobjekt ist unbenutzbar, deshalb steht dem Mieter oder Pächter zu, den Mietzins beträchtlich, wenn nicht sogar zur Gänze zu reduzieren.“ Dasselbe trifft nach Meinung des Experten auch auf den Handel (ausgenommen Lebensmittelhandel) und alle Dienstleistungen mit Kundenkontakt, aber auch Sport- und Freizeitbetriebe zu, denn sie unterliegen ebenfalls dem behördlichen Betretungsverbot.

► Was gilt etwa für Ordinationen und andere Praxen, wenn die Patienten aufgrund der Corona-Krise ausbleiben?

Eines vorweg: In der Corona-Verordnung sind Ordinationen vom Betretungsverbot ausdrücklich ausgenommen. „Und das Ausbleiben von Kunden rechtfertig für sich allein noch keine Mietzinsreduktion, sondern stellt ein ,allgemeines Geschäftsrisiko‘ dar“, sagt Stockhammer. Er rät daher in solchen Fällen dem Mieter, mit seinem Vermieter Kontakt aufzunehmen und mit ihm gemeinsam eine Lösung, wie etwa eine Stundung, zu finden. Schließlich wird der Vermieter auch ein Interesse daran haben, einen an sich zuverlässigen Mieter zu halten.

► Was passiert, wenn ein Unternehmer die Miete einfach nicht mehr zahlt?

Ohne Vorankündigung die Mietzinszahlungen einzustellen, ist keine gute Idee. Schließlich will man ja auch nach der Krise mit dem Vermieter gut auskommen. „Und sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass die Minderung nicht gerechtfertigt war, droht im schlimmsten Fall die Kündigung“, sagt Stockhammer. Fällt der Mietvertrag unter das Mietrechtsgesetz muss der Vermieter die Kündigung jedoch wieder aufheben, wenn den Mieter kein grobes Verschulden trifft und er den Mietzins nachgezahlt hat.

► Wann ist es sinnvoll, den Mietzins „unter Vorbehalt“ zu zahlen?

Immer dann, wenn nicht klar ist, ob ein Anspruch auf Reduktion des Mietzins besteht, sagt der Anwalt. Der folgende Textbaustein ist ausreichend: „Miete für April vorbehaltlich einer Mietzinsfreistellung wegen der Covid-19-Pandemie.“ Von einer vorbehaltlosen Zahlung des Mietzinses rät Stockhammer in Zweifelsfällen jedenfalls dringend ab. Eine vorbehaltlose Zahlung trotz Kenntnis eines möglichen Minderungsgrundes könnte als ein Verzicht auf das Minderungsrecht interpretiert werden.

► Kann der Mieter seinen Mietvertrag vorzeitig auflösen?

Ein Mieter kann einen Mietvertrag „aus wichtigem Grund“ beenden. In der Vergangenheit ließ der Oberste Gerichtshof jedoch nur relativ wenig als „wichtigen Grund“ gelten. Allerdings: Ist ein Geschäftslokal wegen einer behördlichen Schließung nicht mehr zu gebrauchen, wird das mit großer Wahrscheinlichkeit einen „wichtigen Grund“ darstellen. Im Streitfall werden Gerichte zu prüfen haben, wie lang das Verbot gegolten hat und in welchem Ausmaß die Brauchbarkeit tatsächlich eingeschränkt war.