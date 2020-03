Werden wir nach Corona in einer Staatswirtschaft aufwachen?

Deutschland überlegt Notverstaatlichungen, Frankreich auch, Großbritannien verstaatlicht Eisenbahnen: Das Virus stellt die Volkswirtschaft auf den Kopf.

Der Beschluss hätte mehr Aufmerksamkeit verdient: Am Mittwoch hat der deutsche Bundestag die Schaffung eines mit vorerst 100 Milliarden Euro dotierten „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ beschlossen. Zu dessen Aufgaben gehört die direkte Beteiligung an Unternehmen, die durch die Coronakrise in Schieflage geraten. Etwas klarer ausgedrückt: Deutschland stellt 100 Milliarden Euro (mit der Option auf Ausweitung) für Verstaatlichungen bereit. Mit der Einschränkung, dass die Beteiligungen nach spätestens zehn Jahren wieder abzustoßen sind.