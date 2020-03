Der heilige Johannes, das Heimkind und der Hund

Beim Spaziergang auf dem Land: Erinnerung an ein kurzes Kinderglück in einer Hütte – und an ein Gemälde von Caravaggio.

Meine Spaziergänge auf dem Land führen vorbei an Einfamilienhäusern und Bauernhäusern. Vieles ist dazugekommen: Anbauten, Mehrfachgaragen, Swimmingpools. Die hat es in meiner Kindheit nicht gegeben. Andererseits: Irgendetwas fehlt. Es sind die Hundehütten. Hunde gibt es mehr als früher, aber keine Hütten. Der Hofhund ist zum Wohnungstier geworden. Zähnefletschende Vierbeiner, angekettet im genau berechneten Umkreis, sieht man kaum mehr. Es war ein furcht- und mitleiderregender Anblick.