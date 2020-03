Wohnen, und die Welt schaut zu

Die Sichtbarmachung des Privaten macht dank Videokonferenzen im Home-Office auch vor den Wohnverhältnissen nicht halt. Einblicke in Eigenheime mehren sich – und geben Aufschluss über die Psychologie des Wohnens.

„Das Geheimnis einer Wiener Wohnung ist fast nicht zu lüften“, schreibt Ingeborg Bachmann in ihrem „Todesarten“-Romanfragment „Der Fall Franza“. Und weiter: „Auch für die besten Freunde eines Menschen nicht, und die Leute, die es wagten, Leute einzuladen, die waren neureich, altreich und hatten nichts zu verbergen und Badezimmer, in die man Gäste führen konnte ( . . . )“ Das war 1966. Dass sich seither in diesen einst unlüftbaren Wohnräumen die Situation ästhetisch gebessert hat, ist anzunehmen. In jüngerer Vergangenheit hat wohl auch die Tendenz zu sogenanntem Self-Broadcasting in sozialen Medien zu dieser Öffnung beigetragen.