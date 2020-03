Corona-Latein: Viris oder viribus?

Schon der Kaiser hatte seinen Einigkeits-Slogan: „viribus unitis“.

Viribus unitis oder viris unitis, mit vereinten Kräften – oder mit vereinten Viren? Dass es auf die richtige Deklination ankommt, können Lateinlehrer per Fernunterricht an diesem aktuellen Beispiel demonstrieren. Wir kämpfen natürlich – bzw. hoffentlich – viribus unitis.



Noch hat der Kampf gegen das Coronavirus keinen Slogan, doch die Krise bestätigt wieder: Gemeinsames wird am überzeugendsten in der Not beschworen – besonders, wenn es fehlt. Das zeigt auch die Geschichte des Wahlspruchs „viribus unitis“. Franz Joseph wählte ihn 1848, als neuer Kaiser. Er war ein Aufruf zur Zusammenarbeit an die Völker der Monarchie – gerade weil es daran haperte.