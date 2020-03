Der Mutmacher von New York

Andrew Cuomo im Krisenmodus als Gouverneur New Yorks. Er zitiert Vater und Mutter – und spricht so die ganze Nation an.

Mit Zehntausenden Infizierten ist New York der Corona-Hotspot. Leichen füllen die Kühlhäuser. Gouverneur Andrew Cuomo profiliert sich als Krisenmanager – und Anti-Trump.

Für viele New Yorker und Amerikaner im ganzen Land ist die vormittägliche Pressekonferenz aus Albany zum Fixpunkt in ihrer Quarantäne-Routine geworden. Auch im Weißen Haus beobachtet der Präsident, der selbst wie kein anderer auf TV-Quoten fixiert ist, was sein kantiger, breitschultriger Landsmann aus dem New Yorker Stadtteil Queens zur Coronakrise zu sagen hat.