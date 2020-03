ln Quarantäne von der NFL-Karriere träumen

Der Tiroler Sandro Platzgummer, 23, musste das Trainingscamp in Florida vorzeitig verlassen. Über eine Zugfahrt nach Innsbruck und Karrierechancen in den USA.

Bradenton/Innsbruck. Eigentlich sollte Sandro Platzgummer dieser Tage immer noch in Florida Football spielen, das Coronavirus hat aber auch dieses Vorhaben zunichte gemacht. Das International Pathway Program der nordamerikanischen Profliga NFL, ein spezielles Förderprogramm für ausländische Spieler, wurde nach acht von zehn Wochen abgebrochen. Die neun auf Herz und Nieren geprüften Footballer wurden auf die Heimreise geschickt, darunter auch die Österreicher Sandro Platzgummer (Swarco Raiders Tirol) und Bernhard Seikovits (Dacia Vienna Vikings). Über Tampa und New York flog das Duo nach Frankfurt. Von dort ging es am Montag mit dem Mietwagen weiter nach Salzburg, an der Grenze wurden die Personalien überprüft, Fieber gemessen wurde nirgends. Seikovits fuhr in weiterer Folge mit dem Auto nach Wien, Platzgummer im Zug nach Innsbruck. Er war dabei ziemlich allein. „Mit mir waren drei andere Gäste im Waggon.“ Sein erster Eindruck zurück in der Heimat: „Das Social Distancing läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe.“