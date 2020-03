Momente der Besinnung in der Isolation

Sarah Fischer trainiert wieder dort, wo einst alles begann. Doch dem Kellerraum im Familienheim ist Österreichs stärkste Frau längst entwachsen.

Wien/Rohrendorf. Hin und wieder tut ein wenig Zeit zur Reflexion gut. Und davon haben Profisportler im neuen „Corona-Alltag“ ausnahmsweise mehr als genug. Gewichtheberin Sarah Fischer hat die Isolation in den eigenen Wänden zurück an ihren Ursprung gebracht. An jenen Ort, an dem alles begann: Den Keller im Familienheim in Rohrendorf. Dort hat sich Vater Ewald Fischer, selbst mehrfacher Staatsmeister, einst seinen eigenen Trainingsraum eingerichtet. Dort hat Tochter Sarah vor vielen Jahren zum ersten Mal eine Besenstange gestemmt.