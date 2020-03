Lasst uns nicht die kleinen Geschäfte vergessen

Was wäre, wenn alle Supermärkte schließen müssten und nur noch die kleinen Nahversorger offen haben dürften? Ich bin sicher, die Stadt wäre trotzdem versorgt, meint der Inhaber eines Wiener Schokoladengeschäfts.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.





Heute war Hans Reh bei mir. Zum ersten Mal. Ich war noch nie bei Hans Reh. Bis heute. Doch heute zum ersten Mal. Hans Reh ist ein

Fischkonservenhändler. Ein kleines Feinkost-Geschäft in der

Nachbarschaft, an dem ich schon so oft vorbeigegangen bin. Schon oft mit dem Vorsatz endlich mal reinzugehen. Bis heute blieb es beim Vorsatz.

Doch heute war alles anders. Heute war Hans Reh bei mir und deckte sich mit Schokoladen ein. Und heute war ich bei Hans Reh und deckte mich mit Sardinen, Thunfisch und Makrelen ein. Aus der Dose. Aus der Nachbarschaft. Die letzten Tage kaufte ich mein Frühstückskipferl auch nicht beim großen, wenn auch sehr guten, Filialbäcker, sondern bei Gragger ums Eck. Wollte ich auch schon immer und viel öfter machen, aber der gelbe U-Bahn Bäcker lag halt dann doch direkt in der täglichen

Komfortzonen-Einflugschneise.

Thomas Kovazh. Beigestellt





Seit einer Woche fahre ich aber die paar Stationen zwischen Home und Office mit dem Rad und da liegt plötzlich auch der türkische Minisupermarkt am Weg. Die Kartoffeln kommen aus Niederösterreich, der Knoblauch aus dem Burgenland. Das gute liegt so nah. Und frisch ist das Ganze!



Bei all meinen Besorgungen der vergangenen Tage war ich übrigens immer allein mit dem jeweiligen Inhaber im Geschäft. Mit Abstand (im wahrsten Sinne des Wortes) die beste Entscheidung der vergangenen Woche. Beim Supermarkt wäre ich schon angenießt und -pöbelt worden. Das bringt mich zu einem kleinen Gedankenexperimemt: Was wäre, wenn in der nächst Woche alle Supermärkte schließen müssten und nur noch die kleinen Nahversorger offen haben dürften? Ich bin sicher, die Stadt wäre trotzdem versorgt.



Nichts gegen Supermärkte, aber lasst uns auch die kleinen nicht vergessen. Gerade jetzt. Hans Reh, Hr. Schokov, die Ringl-Schwestern, Ergün vom Minisupermarkt und das Bio´geschäft am Eck würde das sehr freuen.



Ja, es mögen Bobo-Probleme sein, aber es gab schon einmal eine Zeit, in der man mehr Zeit beim Greißler verbrachte, als vor dem Backwaren-Plexiglas-Regal. Und man verließ das Geschäft mit einem

echten, statt mit einem virtuellen Jö.



Irgendwann waren dann die meisten weg, die Greissler, die Bäcker, der Kaffeesieder, die steirische Vinothek, in die man immer schon hin wollte, aber dann doch den bequemeren Weg wählte und sich den Doppler mit 25%-Rabatt-Sticker ins Einkaufwagerl stellte.

Vernunft, Seife und Humor braucht der Mensch

Die guten, alten Zeiten waren wohl nur in der Vorstellung besser, aber die Zukunft könnte eine bessere Vergangenheit werden, wo

Grätzl-G'schäfte wieder aufblühen. Wenn wir im Großen zu den Kleinen gehen.



#supportyourlocal wäre wohl auch die effektivste Förderung für alle EPUs und Kleinunternehmer. Und sie kostet den Staat nicht einmal etwas, sondern nur jeden einzelnen von uns ein paar (Um)Wege, die zu neuen Wegen führen können. Die Krise kann also auch eine Chance für kleine, Inhaber geführte Lebensmittelgeschäfte sein. Wir haben es in der Hand.

In diesem Sinne: Vernunft, Zuversicht, Kakaotrüffel, Seife und Humor braucht der Mensch. Gemeinsam schaffen wir das, nur sollte es uns nicht zu sehr zu schaffen machen.