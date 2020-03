Waffen von James Bond in London gestohlen

Einbrecher entwendeten laut britischer Polizei fünf teils „unersetzliche“ Waffen. Der Verdacht geht Richtung Osten.

Fünf Waffen, die in "James Bond"-Filmen verwendet wurden, sind aus einem Haus in Norden Londons gestohlen worden, wie die britische Polizei am Freitag mitteilte. Unter den gestohlenen Objekten ist auch die letzte Waffe, die der Schauspieler Roger Moore beim Spielen von 007 schwang. Als Tatverdächtige führt die Polizei Personen mit osteuropäischen Akzenten.



Die Waffen sind laut Polizei deaktiviert und hätten einen Wert von

mehr als 100.000 Pfund (knapp 110.000 Euro).

Zu den gestohlenen Waffen gehörte unter anderem eine Beretta 'Cheetah'-Pistole, die im Film "Die Another Day" zu sehen war. Dazu eine Beretta 'Tomcat'-Pistole mit Laser- bzw. Schalldämpferaufsatz und eine Lama 22, die ebenfalls in demselben Film verwendet wurden.

Die anderen waren eine Walther PPK aus "A View To A Kill" und eine Revolver Smith und Weston 44 Magnum aus "Live and Let Die".

Unersetzlich

"Viele dieser Gegenstände sind unersetzlich", sagte Ermittlungsinspetor Paul Ridley. "Zum Beispiel ist die Magnum die einzige auf der Welt, bei der die gesamte Waffe in Chrom ausgeführt ist."

"Sie hat einen 6½ Zoll großen Lauf und Holzgriffe. Die Walther PPK war die letzte Waffe, die Roger Moore in 'A View to a Kill' verwendete."

Die Polizei sagte, die Nachbarn hätten die drei Einbrecher gestört. Diese seien in einem silbernen Fahrzeug weggefahren.

