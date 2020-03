"Pflegerinnen sind systemrelevante Personen"

(c) imago images/Geisser (MANUEL GEISSER via www.imago-images.de)

Die Wirtschaftskammer organisiert Sonderflüge aus Bulgarien und Rumänien, um Pflegerinnen ins Land zu bringen. Von der Regierung erhofft man sich, dass auch bei Pflegerinnen Corona-Schnelltests wie bei Ärzten oder Polizisten durchgeführt werden.

Wien. Rund 33.0000 Menschen werden in Österreich im Rahmen der 24-Stunden-Pflege betreut. Nach den Grenzschließungen zu Ungarn, der Slowakei und Tschechien fürchten nun viele, dass die Pflegerinnen nicht mehr ins Land kommen. In vielen Fällen ist das bereits der Fall. Wo Angehörige da sind, müssen diese nun für die Betreuung sorgen. Pflegebedürftige, die niemanden haben, werden „natürlich vordringlich behandelt“, sagt Robert Pozdena. Er ist Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Pozdema betreibt selbst ein Unternehmen, das 24-Stunden-Betreung anbietet.



In Niederösterreich gibt es 8000 Pflegebedürftige in der 24-Stunden Betreuung. „Wir haben etwa 70 Fälle, wo es in absehbarer Zeit ein Betreuungsproblem geben wird, das wir lösen müssen“, sagt er.