Innenminister: Aktuell 7040 Fälle in Österreich

Die Bekanntgabe der aktuellen Coronafälle ist am Freitag vom Innenministerium übernommen worden: Demnach gab es aktuell (Stand 8.30 Uhr) 7040 bestätigte Erkrankungen in Österreich, 58 Menschen sind gestorben, 225 Personen wieder genesen. Weiters wurden 800 Personen aufgrund einer Infektion in Krankenhäusern behandelt, davon 128 auf Intensivstationen.

Um 8.00 Uhr hatte das Dashboard des Gesundheitsministeriums 6962 Erkrankte ausgewiesen - zum gleichen Zeitpunkt am Freitag waren es 5888 gewesen. Das bedeutete einen Anstieg um 1074 Fälle oder 18,24 Prozent in 24 Stunden. Am Vortag betrug die Steigerung lediglich 11,5 Prozent.

Donnerstagfrüh waren 34 Todesopfer zu beklagen gewesen. Die 58 aktuellen Opfer bedeuten eine Steigerung innerhalb eines Tages um 70,59 Prozent. Von diesen entfallen jeweils zwei auf das Burgenland und Kärnten, jeweils einer auf Salzburg und Vorarlberg. In Wien starben mit 16 die meisten Erkrankten, gefolgt von Niederösterreich und der Steiermark mit je 13. In Tirol wurden sechs Opfer registriert, in Oberösterreich vier.

Weltweit wurden bisher laut Johns Hopkins Universität 537.042 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 24.127 starben, mehr als 123.000 Menschen haben sich von Covid-19 wieder erholt.

Dauer der Schulschließungen weiter offen

Noch keine Entscheidung gebe es, wie lange die Schulen geschlossen bleiben werden, betonte Anschober zu Gerüchten, in denen von einer Dauer bis zum Schulschluss im Sommer die Rede ist. Das wichtigste sei, die tägliche Zuwachsrate auf vier oder fünf Prozent herunterzubekommen. Dann entschiede man, welche Maßnahme wie lange und in welcher Intensität aufrecht bleibe.

Derzeit liege man in Österreich bei 18 Prozent Zuwachs, was zeige, dass die Maßnahmen bereits wirkten. Anfangs sei man bei 30, 35 oder gar 40 Prozent gelegen. Aber: "Wir müssen bis Ostern in den mittleren einstelligen Wachstumsbereich kommen." Gut sei, dass die Entwicklung den Prognosen punktgenau entspreche, man könne sich auf diese also verlassen.

An PCR-Tests habe man bisher 40.000 durchgeführt, und die 40 bereitstehenden Labors hätten bereits eine Kapazität von 15.000 bis 17.000 pro Tag. Der Flaschenhals seien weiter die Reagenzien, die am Weltmarkt extrem umkämpft seien, so Anschober. Auch zu den Antikörpertests habe er von Experten positive Nachrichten bekommen, die Technik habe hier eine enorme Entwicklung genommen: "Sie können eine große Chance werden."

Eigenproduktion von Schutzkleidung

Bei der Schutzkleidung seien nicht nur Großbestellungen draußen, man bemühe sich mit großem Engagement um die Eigenproduktion. Anschober nannte hier Italien als Positivbeispiel, wo man 75 Mio. Schutzmasken innerhalb von 30 Tagen produzieren wolle. "Das ist auch ein Modell für uns", sagte der Minister.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) berichtete von bisher 6.900 Anzeigen der Polizei. Das Spektrum reiche von Menschenansammlungen über "Coronapartys" bis zu Spuckattacken. Als "verantwortungslos" bezeichnete er Fake News, wonach Österreich mehr Asylwerber aufnehme und sie mutwillig über das Land verteile. In Wirklichkeit gehe es nur um die Nutzbarmachung anderer Quartiere für den Fall von Infektionen. In Wirklichkeit habe man die geringsten Asylwerberzahlen "seit ewigen Zeiten".

Beide Minister appellierten an die Bevölkerung, jetzt nicht nachzulassen. Besonders zu schützen gelte es weiterhin ältere Menschen sowie jene, die aufgrund von Vorerkrankungen gefährdet seien.

(APA)