Karl Habsburg wieder gesund

(c) imago/CTK Photo (Igor Sefr)

Der Enkel des letzten österreichischen Kaisers war am Covid-19-Virus erkrankt.

Nach fast drei Wochen ist Karl Habsburg, der sich mit dem Covid-19-Virus infiziert hatte, wieder gesund. Der Enkel des letzten österreichischen Kaisers Otto von Habsburg bedankte sich in einer Stellungnahme auf seiner Homepage für die zahlreichen Genesungswünsche.

An eine Rückkehr ins normale Leben sei trotz des Endes der häuslichen Quarantäne nicht zu denken, so Habsburg. Die Lage mache es notwendig, zu Hause zu bleiben. Das sei die beste Möglichkeit, das Virus einzudämmen.

In allen Organisatoren, in denen von Habsburg eine leitende Funktion innehat, wird es in den nächsten zwei Monaten keine Veranstaltungen geben.

