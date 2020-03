Pro-Taiwan-Gesetz der USA ruft harsche Reaktion Chinas hervor

USA hatten Gesetz zur Stärkung Chinas verabschiedet, Peking will "entschlossen zurückschlagen"

Ein von US-Präsident Donald Trump unterzeichnetes Gesetz zu Stärkung Taiwans auf internationaler Ebene hat die Volksrepublik China auf den Plan gerufen. Das Außenministerium in Peking forderte die USA am Freitag auf, das Gesetz nicht umzusetzen, da es sich um eine "grobe" Einmischung in innere Angelegenheiten handle.

Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Falls die USA "ihre Irrtümer" nicht korrigierten, werde China "entschlossen zurückschlagen", erklärte das Außenministerium. Das von Trump unterzeichnete Gesetz sieht unter anderem vor, dass die USA ihren Umgang mit Staaten "ändern", die aus Sicht Washingtons Taiwans Sicherheit oder Wohlstand untergraben.

US-Kriegsschiff hatte Straße von Taiwan durchquert

Dieser Tage hatte erst ein US-Kriegsschiff die Straße von Taiwan durchquert. Peking dürfte das als Provokation empfunden haben.

Der Konflikt um den Status Taiwans geht auf den Bürgerkrieg in China zurück, als die Truppen der nationalchinesischen Partei (Kuomintang) unter Chiang Kai-shek nach ihrer Niederlage gegen die Kommunisten Mao Zedongs nach Taiwan geflüchtet waren. Seit Gründung der Volksrepublik 1949 betrachtet Peking die Insel als eigenen Landesteil.

In einem im Juli vorgelegten Weißbuch wiederholte Peking Drohungen, die Inselrepublik gegebenenfalls auch mit militärischer Gewalt zurückzuerobern. Seit dem Amtsantritt der Peking-kritischen taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen 2016 hat Peking seine militärischen Machtdemonstrationen rund um die Insel verstärkt.

