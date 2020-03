Oppositionschef Benny Gantz sucht den Schulterschluss mit Premier Benjamin Netanjahu und eine Regierung der nationalen Einheit. Er spaltet eine perplexe Opposition, seine Wähler sind wütend.

Benjamin Netanjahu musste zunächst gar nichts sagen über die neueste Volte in der israelischen Politik. Der Premier genoss und schwieg vorerst über seinen nächsten großen Coup. Und seine Anhänger sehen sich in ihrer Überzeugung bestätigt, wonach Netanjahu ein Magier ist, eine Art Houdini, ein Entfesselungskünstler.



Alles läuft nach seinem Wunsch. Bald schon könnte er zum fünften Mal an der Spitze einer Regierung stehen, die auf drei Jahre ausgelegt ist – mit einer Rotation zur Hälfte der Amtszeit, bei der dann der bisherige Oppositionsführer Benny Gantz das Amt des Premiers übernimmt. Bis zum September 2021 könnte Gantz als Außenminister fungieren. Das sind die Grundzüge eines Deals, die sich am Wochenende in Jerusalem materialisieren sollen.