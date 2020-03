Wie aus dem Tod eines Dorfpfarrers eine große Heldengeschichte wurde

In Italien sind mindestens 69 Priester am Coronavirus gestorben. Einer von ihnen soll sein Beatmungsgerät einem jüngeren Mitpatienten gegeben haben. Die Geschichte ging um die Welt. Doch sie stimmt so nicht.

Wie soll man einen Seelsorger in Zeiten, in denen so viele dringend Beistand brauchen, von allen Kranken fernhalten? Vielleicht geht das gar nicht. Angaben der italienischen Kirche zufolge sind mindestens 69 Priester in Italien an Covid-19 gestorben, allein 23 von ihnen in der Provinz Bergamo. Doch kein Todesfall machte so viele Schlagzeilen wie der eines 72-jährigen Dorfpfarrers, der sein Beatmungsgerät einem jüngeren Mitpatienten überlassen haben soll. Bekommen haben soll er es von seiner Gemeinde, die dafür Geld sammelte.