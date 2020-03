Die Wärme, die beim Gefriervorgang entsteht, rettet so manche Obsternte. Über die Frostberegnung in kalten Nächten.

Es sieht bizarr und doch wunderschön aus, wie die vielen Eiszapfen an den Apfelbäumen in der Morgensonne glitzern. Aber dieses Bild bedeutet, dass die Obstbauern wieder eine Nacht in großer Sorge und Unsicherheit zugebracht haben. Mit der Frostberegnung hoffen sie, die zarten Blüten ihrer Bäume zu schützen. Eis zum Schutz vor niedrigen Temperaturen? Wie soll das denn funktionieren?