Modunternehmen produzieren Schutzkleidung für Ärzte

Armani, Prada, Saint Laurent. Internationale Luxusmarken und auch österreichische Unternehmen fertigen Masken und Schutzmäntel für medizinisches Personal.

In Zeiten der Coronavirus-Krise stellen auch die klangvollsten Namen der italienischen Luxusindustrie ihre Produktion um. So startet die Modegruppe Armani mit der Herstellung von Schutzmänteln für Sanitäter. Produziert werden die Schutzmäntel in vier Fabriken, in denen bisher Jacken entstanden, berichteten italienische Medien.

Modepapst Giorgio Armani, der bereits zwei Millionen Euro für das öffentliche Gesundheitssystem gespendet hat, dankte in den letzten Tagen mit einem Inserat in den prominentesten Tageszeitungen des Landes den im Kampf gegen die Epidemie engagierten Sanitätern. "Ich bin euch nahe, euer Engagement ist bewegend", schrieb Armani.

Der Mailänder Luxuskonzern Prada hat diese Woche mit der Produktion von 80.000 Arztmänteln und 110.000 Atemschutzmasken für die Sanitäter der Region Toskana begonnen. Das Material wird in einer Prada-Fabrik nahe Perugia hergestellt. Auch der Strumpfwarenhersteller Calzedonia gab bekannt, einige seiner Werkstätten zur Produktion von Atemschutzmasken zu nutzen. Seit Montag werden täglich 10.000 Masken produziert. Die Zahl soll nach Angaben des Unternehmens noch erhöht werden.

Auch Österreich macht mit

Der österreichische Strumpfhersteller Wolford stellt statt Strumpfhosen und Bodies nun auch Gesichtsmasken her. Das Unternehmen ändert den gesamten Produktionsablauf im Headquarter in Bregenz und in Slowenien.

Hergestellt werden diese für Mitarbeiter und Kunden in Risikogebieten, etwa in Italien oder Österreich. Eine limitierte Auflage wird es auch im Onlineshop zu kaufen geben. Der Umsatz wird für den Produktionsaufwand verwendet, der Rest wird an medizinische Einrichtungen gespendet.

Die Masken bestehen aus einem hochwertigen doppellagigen Material und haben eine wasserdichte Veredelung. Sie sind bei 60 Grad waschbar und habe eine geformte Schale, individuelle anpassbare Alumnium-Nasenbügel und elastische Bänder.

Auch der steirische Beautyhersteller Ringana hilft in der Krise. Und zwar unter anderem mit Desinfektionsmittel.

Auch die italienische Textilgruppe Miroglio, die für ihre Mode im gehobenen Segment bekannt ist, verzichtet in diesen Tagen auf Kleiderproduktion und stellt Mundschutzmasken her. 10.000 Masken wurden dem italienischen Zivilschutz bereits geliefert, die Produktion soll in wenigen Tagen auf 600.000 aufgestockt werden. Eine Million Mundschutzmasken wurden bei dem Unternehmen inzwischen bestellt.

Auch der Autobauer Fiat Chrysler (FCA) stellt inzwischen in Italien Atemschutzmasken her. Die Produktion soll in einigen Wochen auf eine Million Atemschutzmasken aufzustocken.

