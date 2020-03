Aufregung im Tiroler Bergdorf Alpbach

Ob und in welcher Form das Forum Alpbach heuer stattfindet, wird nach Ostern entschieden. Bis dahin wird auch feststehen, ob Andreas Treichl neuer Präsident des Forums wird.

Es muss weitergehen. Dieses Mantra wiederholt wohl auch Franz Fischler gut und gerne. Nicht nur, weil er gerade in Tirol weilt und das gesamte Bundesland unter Quarantäne ist. Fischler ist Präsident des Europäischen Forum Alpbach. „Wir feiern heuer 75 Jahre Alpbach“, sagt Fischler, „und das können wir nicht übergehen.“ Heißt: „Das Forum Alpbach wird es heuer auf jeden Fall geben. Die Frage ist nur, in welcher Form.“ Nach Ostern soll es dazu eine definitive Entscheidung geben. Und dann wäre auch noch eine personelle Kleinigkeit zu klären: Franz Fischler will sich von seiner Funktion 2021 zurückziehen. Ein neuer Alpbach-Präsident muss her.