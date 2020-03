„Krise ist keine moralische Erziehungsanstalt“

(c) Clemens Fabry, Presse

„Dass wir mit verändertem Charakter aus der Krise kommen, bezweifle ich“, so Karl-Markus Gauß.

Er weiß, wie man in Coronazeiten grandiose Zimmerreisen macht, und empfiehlt baldige Ketzerei gegen gesundheitspolitische Aufrüstung: Der Autor Karl-Markus Gauß im Gespräch.

Die Presse: In Ihrem Buch „Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer“ reisen Sie anhand von Gegenständen durch die Welt, die Zeiten, das eigene Leben. Das könnte im Coronajahr 2020 Schule machen . . .



Karl-Markus Gauß: Ja, aber ich habe natürlich keinen literarischen Ratgeber für schwierige Lebenssituationen verfasst. Auch ist es ein Unterschied, ob man sich freiwillig zurückzieht oder der Rückzug verfügt wird. Etwas, das ich mit meinem Buch auch zeigen wollte, hat aber sicher gerade heute Gültigkeit: Wenn man die eigene Wohnung genauer wahrnimmt, die Dinge, die um einen sind, gleichsam wiederentdeckt, und den alltäglichen Gegenständen Aufmerksamkeit zuwendet, dann wird dieser Wohnraum nicht zum Gefängnis, sondern zu einem Ort, in dem sich die Welt und das eigene Ich treffen.



Sie reisen in Ihrem Buch anhand von körperlich Greifbarem. Glauben Sie, dass sich durch Corona Werte und Bedürfnisse verschieben könnten – ungeachtet der noch wachsenden Bedeutung des Digitalen?