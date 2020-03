Renault Clio entthront VW Golf als Europas meistverkauftes Auto

Grund war vor allem ein Verkaufsrückgang des Golf um ein Fünftel, der allerdings schon allein nach seiner historischen Gesamtverkaufszahl weiterhin Europas Pkw-König bleibt.

Das man das noch erleben darf: Der VW Golf hat im vergangenen Monat nach gefühlten Ewigkeiten den Titel als Europas meistverkauftes Auto zumindest vorerst verloren. Im Februar löste der Renault Clio aus Frankreich den bisherigen Bestseller aus Wolfsburg ab, wie aus Berechnungen des Londoner Analysehauses Jato Dynamics hervorgeht.

Demnach hatte der Clio mit 24.914 verkauften Exemplaren die Nase ganz knapp vor dem Golf, der auf 24.735 Stück kam. Grund war vor allem ein Verkaufsrückgang des Golfs um ein Fünftel, während der Clio in einem schrumpfenden Markt deutlich weniger einbüßte. Als erstes hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Der Prestigeverlust für VW hält sich nach Meinung von Experten angesichts der Corona-Krise allerdings in Grenzen. "Im Moment steht ohnehin alles", sagte Frank Schwope von der NordLB. In Zukunft werde der Golf ohnehin nicht mehr die Bedeutung haben, die er als Namensgeber für eine eigene Fahrzeugklasse seit den 1970ern hatte. "Es ist letzten Endes ein Auslaufmodell, das neue Modell ist der ID.3", sagte Frank Schwope von der NordLB. Mit dem kompakten E-Auto, das in Zwickau (Sachsen) gebaut wird und im Sommer auf den Markt kommen soll, will Volkswagen neu in die Elektromobilität starten.

Die Jungen kennen ihn nicht mehr

Den Weg dahin soll der Ende 2019 in achter Generation aufgelegte Golf ebnen, dessen komplexe Elektronik allerdings für Probleme in der Produktion sorgt. Von 100.000 geplanten Modellen wurden laut Betriebsrat im vergangenen Jahr nur rund 8400 gebaut. Die wesentliche Ursache dafür seien Störungen in Software und Elektronik, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh und fügte hinzu: "Hier wollten überehrgeizige Vorstände zu schnell zu viel Technik in ein Fahrzeug stopfen und sind damit gescheitert." Es fehlten außerdem Motoren, Farben und Ausstattungen wie der bei den Kunden beliebte Allradantrieb.

Die Jungen kennen ihn nicht mehr: So sah der Golf 1974 im ersten Jahr seiner Existenz aus: eckig und schnuckelig. VW

Insgesamt bleibt der Golf aber nach wie vor der „Pkw-König" der vergangenen Jahrzehnte, jedenfalls in Europa. Seit 1974 wurden mehr als 35 Millionen Stück gebaut. Der Clio hingegen erschien erst 1990 und wurde „nur" mehr als 15 Millionen Mal gebaut.

Vom seit 1948 in 13. Generation gebauten Pick-up „Ford F" (USA) indes entstanden bisher mehr als 40 Millionen. Und auf Platz 1 liegt der Toyota Corolla aus Japan mit mehr als 46 Millionen Stück.

