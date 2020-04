Wie Städtebau unsere Gesundheit beeinflusst

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Juerg Christandl / KURIER / picturedeskict

Schon im Altertum wusste man um den Zusammenhang zwischen Städtebau und Gesundheit der Einwohnerschaft. Von „schädlichen Winden“, Haussmanns Erneuerung von Paris – und Wiens Erster Hochquellenleitung.

Als im Jahr 1832 die zweite der insgesamt sechs Cholera-Pandemien des 19. Jahrhunderts in Frankreich ihren Höhepunkt erreichte, sandte der im Jahr zuvor aus Deutschland nach Paris übersiedelte Heinrich Heine einen Lagebericht an die „Allgemeine Zeitung“ in Augsburg. Er machte sich darin über offensichtlich wirkungslose Schutzmaßnahmen lustig, etwa über den Rat, „Leibwäsche“ aus Flanell zu tragen, und beobachtete argwöhnisch den Exodus jener, die ihn sich leisten konnten: „Das Volk murrte bitter, als es sah, wie die Reichen flohen und bepackt mit Ärzten und Apotheken sich nach gesündern Gegenden retteten. Mit Unmut sah der Arme, dass das Geld auch ein Schutzmittel gegen den Tod geworden. Der größte Teil des Justemilieu und der Haute Finance ist seitdem ebenfalls davongegangen und lebt auf seinen Schlössern.“