Strom dort nutzen, wo er gewonnen wird

10 Energiegemeinschaften gibt es testweise in Österreich (Symbolbild).

Um mehr erneuerbare Energie in das Netz zu bringen, erforschen Wissenschaftler Energiegemeinschaften in Österreich und Europa: Die kleinräumige Stromgewinnung soll für die Zukunft fit machen.

Rechtzeitig drauf schauen, dass man's hat, wenn man's braucht. Diese Motivation steckt hinter dem Einsatz des Austrian Institute of Technology (AIT) bei Forschungen zu Energiegemeinschaften. Derzeit fehlt noch eine rechtliche Grundlage in Österreich, um offiziell eine echte Energiegemeinschaft zu erstellen, doch im Testlauf sind einige Gemeinden bereits stark involviert. Denn nur mit Daten aus realen Gemeinschaften können Forscher Modelle entwickeln, die uns für die große Energiewende wappnen, die – wann immer diese kommen mag – uns Stromkonsumenten in Österreich zugleich zu Produzenten machen kann.