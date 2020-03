Blick ins Gehirn von Fußballtalenten

Bei der Förderung von Fußballtalenten soll nichts dem Zufall überlassen werden. Salzburger Forscher sehen sich neuronale Besonderheiten der Kickerstars von morgen an.

Ein guter Fußballer muss nicht nur schnell laufen können. Wer es in eine Spitzenmannschaft schaffen will, braucht neben herausragenden motorischen Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Schnellkraft und Sprintfähigkeit auch starke kognitive Talente: Der Sportler muss sich auf relevante Informationen fokussieren, den Überblick bewahren, Spielsituationen richtig einschätzen und blitzschnell umdisponieren können, um sich auftuende Chancen zu nützen. Bei diesen exekutiven Funktionen – so der Fachbegriff – spielen Arbeitsgedächtnis, Inhibitionsfähigkeit und kognitive Flexibilität zusammen. „Es gibt starke Hinweise dafür, dass in Ballsportarten wie Fußball besondere kognitive Fähigkeiten notwendig sind, um Spitzenleistungen zu erbringen“, erläutert der Salzburger Sportwissenschaftler Jürgen Birklbauer. So haben Untersuchungen gezeigt, dass die exekutiven Funktionen bei leistungsstarken Fußballern überdurchschnittlich ausgeprägt sind. In Schweden lagen Spitzenspieler bei den exekutiven Funktionen unter den besten drei Prozent der Bevölkerung. Der Unterschied zeigt sich nicht nur bei Sportlern auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit, sondern auch schon bei Nachwuchsspielern.