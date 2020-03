Elf Jahre Presse am Sonntag

Thomas Muster löste mit seinen Erfolgen in Österreich einen Tennisboom aus.

Thomas Muster (52), die ehemalige Nummer eins der Tenniswelt, spricht über sein wahres Talent, die Schattenseiten einer Sportlerkarriere und den Unfall, der sein Leben verändert hat.

Ihr Name wurde und wird mit unbändigem Willen in Verbindung gebracht. Waren Sie schon als Kind besonders ehrgeizig?



Thomas Muster: Es war nicht so, dass ich von klein auf schon immer der Erste und Beste sein wollte. Ich war da nicht viel anders als die anderen Kinder.