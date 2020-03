Hoffnung auf neue Coronavirus-Schnelltests

The spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Berlin

Ein neuer Schnelltest aus den USA soll binnen weniger Minuten zeigen, ob man mit dem Coronavirus infiziert ist. In Großbritannien setzt man auf Tests, die man daheim anwenden kann.

In den USA ist ein Schnelltest zugelassen worden, der innerhalb weniger Minuten eine Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus nachweisen soll. Der Test stelle innerhalb von fünf Minuten fest, ob eine Probe mit Sars-CoV-2 infiziert sei, ein gesichertes negatives Ergebnis dauere 13 Minuten, gab Hersteller Abbott am Freitagabend (Ortszeit) bekannt.

Die Test-Kits würden von einem mobilen Labor ausgewertet, das nur etwa so groß sei wie ein Toaster, und könne damit auch außerhalb von Krankenhäusern eingesetzt werden, teilte der US-Pharmakonzern mit.

Die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA erklärte, der Test sei im Rahmen eines Dringlichkeitsverfahrens bis auf Widerruf zugelassen worden. Der Hersteller erklärte, innerhalb eines Monats rund fünf Millionen Tests produzieren zu wollen.

Am vergangenen Wochenende hatte die FDA im gleichen Verfahren bereits einen Test genehmigt, der innerhalb von 45 Minuten Ergebnisse liefern soll. Der Test des Herstellers Cepheid soll allerdings vor allem in Krankenhäusern zum Einsatz kommen. Bisher mussten die meisten Tests in den USA an Labore geschickt werden, Ergebnisse waren daher in der Regel erst nach mehreren Tagen verfügbar.

Test für daheim, der über Amazon verschickt werden soll

In Großbritannien wird unterdessen ein Antikörper-Test geprüft, den man daheim durchführen kann, berichtet die „Times“. Der Zeitung zufolge soll der Test über Amazon ausgeliefert werden. Anschließend sollen sie an ein Labor verschickt und dort ausgewertet werden. Möglicherweise könne man dies aber auch daheim machen, sagte die Virologin Sharon Peacock.

Wer das Virus bereits hatte, soll wieder zur Arbeit gehen dürfen. Zuallererst soll er aber den Gesundheitsbehörden und jenen, die im Gesundheitssystem arbeiten, zur Verfügung stehen.

Der britische Premierminister Boris Johnson, der inzwischen selbst am Coronavirus erkrankt ist, sagte, dass der Test die Spielregeln verändern könne. Großbritannien hat 3,5 Millionen Tests bestellt.

(APA/dpa/Red.)