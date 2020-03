"Unter Verdacht": Senta Berger letzter Fall

In „Evas letzter Gang“ verabschiedet sich Senta Berger als TV-Ermittlerin. Sie gab ihrer Krimirolle Charakter und Charme. Heute im ZDF.

Rückblende. 17 Jahre früher. Dr. Eva Maria Prohacek steht in ihrer mit Umzugskartons angerammelten Trennungs-Wohnung vor dem Spiegel und bittet den Anrufer um Geduld: „Ich muss mich noch hübsch machen. Sonst seh‘ ich aus wie ein Mehlwurm.“ Dann fährt sie sich kurz durch die Haare – und sieht blendend aus ... So trat Senta Berger in der Folge „Verstecktes Spiel“ ihren Dienst im Dezernat für Wirtschaftskriminalität an. Heute, Samstag, läuft nach fast zwanzig Jahren die 30. Folge ihrer Krimireihe „Unter Verdacht“. Es ist die letzte.