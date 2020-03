Über das Reden und Feiern in Zeiten von Corona

Wir haben uns den elften Geburtstag der „Presse am Sonntag“ nicht vermiesen lassen und unsere Kaffeehausgespräche in Telefonleitungen verlegt.

Wir feiern unsere Geburtstage ungeniert gern. Deshalb werden die Buchstabenpartys für die Jubiläumsausgaben meist Monate vorher geplant – eine Ewigkeit in der Zeitrechnung von Journalisten, aber wer gute Gäste will, muss sie rechtzeitig einladen. Das publizistische Fest zum elfjährigen Bestehen der „Presse am Sonntag“ hatten wir uns ursprünglich ziemlich koffeinhaltig vorgestellt: Wir wollten internationale Persönlichkeiten in den berühmtesten Kaffeehäusern Wiens und der Welt treffen, um mit ihnen zu politisieren, Schmäh zu führen, über Gott und die Welt zu reden. Einige dieser Rendezvous fanden noch statt, dann kam die Coronakrise, die Kaffeehäuser schlossen und die Flugzeuge hoben nicht mehr ab. Um im Gespräch zu bleiben, mussten wir die Cafés in virtuelle Räume und Telefonleitungen verlegen. Aus der Kaffeehaus-Nummer wurde eine Interview-Ausgabe – mit einer einzigen Ausnahme: Die Kolumne über den Wiener Schmäh, um die wir Harald Martenstein gebeten hatten, wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. So weit ging unser Purismus dann doch nicht.