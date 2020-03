Conny de Beauclair: „Die Stars waren immer ganz normal“

In 40 Jahren U4 hat Conny de Beauclair viele Stars kennengelernt.

Als Türsteher im Wiener U4 wurde Conny de Beauclair zur Legende. In rund 40 Jahren lernte er Gesichter einzuschätzen und hatte Kontakt mit zahlreichen Stars – nicht nur an der Türschwelle.

Als Türsteher ist man ja eine Art Schleusenwärter für eine erfolgreiche Nacht. Wie viele Menschen haben Sie da abgewiesen?



Conny de Beauclair: In den 80er-Jahren war es so, dass ich eine bunte Mischung im U4 haben sollte. Da gab es etwa die Lodenfreaks, die Grufties, die Punks. Und das Schöne war, dass es im U4 wirklich ein Gemisch war von allen Sorten. Aber mein Hauptjob war damals, den Leuten in die Augen zu schauen, weil damals ja doch sehr viele auf Drogen waren. Aber es gibt auch Leute, bei denen man merkt, die könnten ungut werden. Da bekommt man auch ein Gefühl dafür.'



Geht man da auch nach dem Aussehen?