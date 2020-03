Norwegens Staatsfonds will Aktien kaufen

Aktienquote fiel unter 70-Prozent-Schwelle.

Oslo. Norwegens Staatsfonds, mit einem Anlagevolumen von 10,1 Billionen Kronen (882 Mrd. Euro), will Aktien nachkaufen, nachdem seine Aktienbestände durch den Markteinbruch dezimiert wurden. Das Aktienportfolio des Fonds ist heuer bisher um 23 Prozent gesunken und macht nur noch etwas mehr als 65 Prozent der Gesamtinvestitionen aus, weit unter dem Ziel von 70 Prozent.

„Der Fonds befindet sich in einer Situation, die wahrscheinlich eine sogenannte Ausgleichsregel auslösen wird“, sagte Chief Executive Officer Yngve Slyngstad auf einer Pressekonferenz in Oslo. „Das bedeutet, dass wir in der Zukunft damit beginnen werden, Aktien an den globalen Aktienmärkten zu kaufen.“ Das Mandat des Fonds sieht vor, dass er das Finanzministerium benachrichtigt, wenn sein Aktienportfolio um mehr als zwei Prozentpunkte vom 70-Prozent-Ziel abweicht. Die Regierung kann dann entscheiden, wann der Ausgleich beginnen und über welchen Zeitraum er sich erstrecken soll. Slyngstad sagte nicht, ob der Fonds bereits begonnen hat, sein Portfolio anzupassen. (Bloomberg)

