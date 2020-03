Wie das Geld der Reichen veranlagt wird

Wohlhabende managen ihr Vermögen meist nicht selbst. Sie greifen dafür auf Privatbanken zurück. „Die Presse“ hat bei einigen nachgefragt, wie sie das Kapital ihrer Kunden derzeit durch die turbulenten Börsenkurse navigieren.

Wien. Das Coronavirus bestimmt derzeit unser Leben. Und die Börsenkurse. In einem Umfeld wie diesem die Nerven zu bewahren, fällt gar nicht so leicht. Auch die Wohlhabenden mussten in den vergangenen Wochen dabei zusehen, wie sich ihr Vermögen minimierte. Allerdings haben die meisten unter ihnen einen entscheidenden Vorteil: Spezialisten, häufig in Form von Privatbanken, kümmern sich um ihr Geld. Als Privatanleger kann man sich von den Strategien der Geldhäuser mitunter etwas abschauen, wenngleich die Experten auch nicht immer einer Meinung sind.