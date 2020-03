Wie das arme Albanien dem reicheren Nachbarn Italien hilft

In den 1990er-Jahren suchten Hunderttausende Albaner Zuflucht in Italien. Nun revanchiert sich Tirana und schickt 30 Ärzte und Krankenpfleger in das vom Virus heimgesuchte Bergamo. Italiens Regierung führt ein neues „Notstandseinkommen“ ein.

Belgrad/Tirana/Rom. Das hilfsbedürftige Albanien hilft in der Not selbst dem Nachbarn. „Heute sind wir alle Italiener: Die Albaner lassen einen Freund in Schwierigkeiten nicht im Stich“, begründete Premier Edi Rama am Wochenende auf dem Mutter-Theresa-Flughafen in Tirana etwas theatralisch die Entsendung von 30 Ärzten und Krankenpfleger in das von der Pandemie besonders hart getroffene Bergamo: „Italien muss und wird diesen Krieg für uns und die ganze Welt gewinnen.“