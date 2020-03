Trumps Bocksprünge in der Coronakrise

Das Krisenmanagement ist von Spontaneinfällen des Präsidenten geprägt. Zuletzt fabulierte er von Quarantäne für den Großraum New York. Via Twitter revidierte er den Plan.

In New York, dem Hotspot der Coronakrise in den USA mit rund der Hälfte der mehr als 130.000 Fälle und rund 1000 Todesopfern, sind Ärzte und Sanitäter zunehmend in der moralischen Zwangslage der Triage. Täglich treffen sie Entscheidungen über Leben und Tod: Wen transportieren sie zuerst ins Krankenhaus, wen hängen sie an ein Beatmungsgerät? In einigen Spitälern ist die Not so groß, dass die Mediziner dazu übergegangen sind, zwei Patienten an eine Beatmungsmaschine zu hängen.