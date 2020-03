Das Virus weckt den Erfindergeist

Studenten, Ingenieure und Ärzte haben in Windeseile billigen Gesichtsschutz und einfache Beatmungsgeräte entworfen, um den Mangel an diesem Material zu lindern.

Zu wenige Schutzmasken, zu wenige Beatmungsgeräte: kein Land in Europa, das angesichts der Coronakrise nicht mit diesen beiden Engpässen in den Krankenhäusern ringt. Doch wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch: belgische Studenten, Forscher, Ärzte und Unternehmer setzen dieses Hölderlin-Zitat in die Tat um. Allein in den vergangenen zwei Wochen haben Teams an mehreren Hochschulen zwei einfache und schnell verbreitbare Lösungen entwickelt, um diese Not zu lindern.