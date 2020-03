Lebens- und SozialberaterInnen bieten kostenlos Dienste an

Eine Plattform bietet Zugang zu kostenlosen Beratung in Krisenfällen an. Die Berater unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.

In Krisenzeiten ist es wichtig, Gesprächspartner zu finden. Für diese Fälle gibt es nun das Informationsportal des Österreichischen Verbandes der Lebens- und SozialberaterInnen: www.SOS-Corona.org. Die dort vermittelten Beratungen für Fälle der Krisenintervention sind kostenfrei. Alle auf der Plattform angeführten Berater können bei Stress, Angst und Krisenszenarien helfen und unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Entstanden ist die Plattform auf Initiative der Wirtschaftskammer Wien.

Einsamkeit, Existenzängste, Eheprobleme

Das Angebot der Lebens- und Sozialberater richtet sich allgemein an die Bevölkerung: "Viel mehr Menschen als sonst üblich sind derzeit einsam, es fällt ihnen die Decke auf den Kopf, sie haben Ängste, die Krise finanziell durchzustehen. Manche haben aufgrund der Ausnahmesituation auch Probleme mit dem Partner, der Partnerin. In immer mehr Fällen liegt eine nahestehende Person im Krankenhaus und man hat keinen Kontakt nach außen“, wird Harald Janisch, Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien, in einer Aussendung zitiert.

Im Speziellen wendet sich das Angebot der Lebens- und Sozialberater aber auch an jene, die in dieser Zeit besonders beruflich belastet sind: Etwa an Mitarbeiter von telefonischen Hotlines, wie etwa 1450, oder Menschen, die derzeit weit weg von Heimat und Familie hier in Österreich ihre Klienten rund um die Uhr betreuen und oft vor einer unsicheren Zukunft stehen. Für diese Gruppe gibt es Hilfe in der Muttersprache.

https://www.sos-corona.org

(red.)