Sind Sie auch schon unfreiwillig Mitglied im 1-Prozent-Club?

selbst-bewusst führen #12. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Gier - oder Gemeinwohl.

Wie sieht es bei Ihnen gerade aus?

Welche Auswirkungen hatten die letzten Tage auf Ihre Arbeit und Ihr Unternehmen?

Haben Sie auch nur mehr 1 Prozent des Umsatzes verglichen zu den Wochen und Monaten davor? Willkommen im dem Club, der gerade das größte Wachstum aufweist.

Ein Geschäftsführer erzählte mir diese Woche, dass in einem seiner Hauptbereiche 90 Prozent des Umsatzes weggefallen sind.

Was fällt Ihnen gerade ein, wie wir diese Situation, in der wir uns alle gemeinsam befinden, besser bewältigen können?

TIPP: Welchen Beitrag können Sie - von zu Hause aus – leisten? Zum Beispiel

indem Sie schon immer gerne getüftelt haben und nun Bestandteile für neue Beatmungsgeräte entwickeln,

ein Lieferservice von Apotheken an ältere Menschen in Ihrem Ort aufbauen,

ihr Logistikwissen einbringen, dass Sie mal studiert haben, aber kaum je genutzt einbringen um die Zustellung von Grünmüllsäcken in Gemeinden online zu organisieren, ….

Welche Fähigkeiten haben Sie sich angeeignet, die bisher brach lagen und jetzt einen großen Nutzen für alle haben könnten?

Etwas, das dem Gemeinwohl nutzt, anstatt der eigenen Gier.

Auch wenn Sie nicht gleich Unsummen damit verdienen, könnte es Ihnen doch helfen, auf neue Ideen zu kommen, wie Sie in Zukunft neue Einkünfte erwirtschaften könnten und sich jetzt gebraucht und wertvoll fühlen.

Helfen Sie mit Ihren Ideen mit, gemeinsam das Beste für uns alle zu machen!

Tun Sie etwas! Starten Sie ein konkretes neues Projekt!

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com