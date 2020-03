Abschreckung für Instagrammer: Blaue Lagune wird schwarz

Britische Polizei färbt malerischen, blauen See schwarz, um Besucher fernzuhalten.

Die englische Polizei hat einen ungewöhnlichen Schritt gesetzt, um ehrgeizige Instagrammer zu stoppen. Um Besucher davon abzuhalten, trotz Corona-Ausgangsbeschränkungen den malerischen Kalksteinbruch in Harpur Hill zu besuchen, griffen die Behörden zu radikalen Maßnahmen: Sie färbten den leuchtend blauen See dort - auch Blaue Lagune genannt - schwarz.

Am Montag hatte Premier Boris Johnson nach langem Zögern eine Ausgangssperre verhängt. Noch Anfang März hatte er geprahlt, er habe Menschen in einem Krankenhaus, darunter Covid-19-Patienten, die Hände geschüttelt. Das werde er auch weiterhin tun, sagte er damals.

Nun wurde er selbst positiv getestet.

Johnson hatte mit Polizeieingriffen gedroht, sollte sich die Bevölkerung nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten.In einem emotionalen Brief hatte der Premier am Wochenende seine Landsleute auf schwere Zeiten eingestimmt und noch schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Lungenkrankheit nicht mehr ausgeschlossen. „Es ist wichtig für mich, offen und ehrlich mit Ihnen zu reden – wir wissen, dass die Lage sich verschlechtert, bevor sie besser wird“, schieb er in dem Brief, der in der kommenden Woche an 30 Millionen Haushalte geschickt werden soll.

Giftige Lagune

Die Regierung treffe die richtigen Vorbereitungen und je stärker diese Regeln befolgt würden, desto weniger Leben würden verloren und desto eher könne man in ein normales Leben zurückkehren.

Trotz dieser Warnungen und Einschränkungen besuchten laut Polizei am Wochenende Touristen weiterhin den malerischen Steinbruch, der auch ein beliebtes Instagramm-Motiv ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei die „Blaue Lagune“ schwarz färbt. Denn das tropisch anmutende Gewässer ist in Wirklichkeit hochgiftig: Es enthält toxische Chemikalien, denn es dient als Müllhalde für alte Fahrzeuge, tote Tiere und anderen Abfällen.

