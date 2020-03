Millionen-Einbußen für steirische Landwirte

März-Bilanz: Märkte für Forstwirtschaft, Gartenbau, Bauernhof-Urlaube und Getränke-Verkauf sind weggebrochen.

Die Corona-Krise hat allein im März in der steirischen Landwirtschaft Umsatzeinbußen in der Höhe von rund 40 Millionen Euro bewirkt: Nicht nur im Bereich Forstwirtschaft und Gartenbau fehlen die Absatzmöglichkeiten, auch die Buchungen für Bauernhof-Urlaube sowie der Verkauf von Wein, Saft und Edelbränden sind stark betroffen, hieß es am Montag in einer Aussendung der Landwirtschaftskammer.

Die Auswirkungen der Krise und der damit verbundenen Beschränkungen spüren die Bauern auf unterschiedliche Weise. Die heimischen Waldbesitzer leiden darunter, dass die gesamte Wertschöpfungskette vom Wald bis zur Holz verarbeitende Industrie weitgehend zum Erliegen gekommen ist, auch der Export nach Italien steht still.

Am Rinder- und Schweinemarkt ist es zu starken Preisrückgängen gekommen. Die Belieferung von Gastronomie und Großküchen ist komplett weggefallen. Dass derzeit viele Menschen zuhause mit heimischem Frischfleisch kochen würden, könne den Verlust nicht kompensieren, so die Kammer.

Dramatisch gestaltet sich auch die Situation der Buschenschenken, die geschlossen bleiben müssen. Der Verkauf von Edelbränden, Säften und Mosten liegt ebenso auf Eis wie der Weinverkauf, der um 85 Prozent eingebrochen ist. Buchungen für Urlaube auf dem Bauernhof bleiben derzeit aus, und die Schulmilchbetriebe verzeichnen eine hundertprozentige Umsatzeinbuße.

Primeln für den Kompost

Groß ist der Schaden auch bei den Gartenbaubetrieben, da die erste Frühjahrsbepflanzung ausgefallen ist. Primeln, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht oder Ranunkeln konnten nicht verkauft werden und wanderten in den Kompost. Nun hoffen die Gärtner, dass die Bepflanzung mit Sommerblumen, die ab April laufen sollte, stattfinden kann.

Zur Sicherung der Existenzen forderte Landwirtschaftkammer-Präsident Franz Titschenbacher, den bisher für Notfälle vorgesehenen Härtefallfonds für Nebenerwerbsbauern und Mehrfachversicherte zu öffnen und außerdem die Hilfen aus dem geplanten kommenden Krisenbewältigungsfonds ausreichend für die Land- und Forstwirtschaft zu dotieren. Von der EU erwarte er "ein rasches Aufspannen sämtlicher Sicherheitsnetze, um den Preisverfall bei Agrarprodukten einzudämmen". Außerdem appellierte Titschenbacher an die Bevölkerung, gerade jetzt heimische Lebensmittel zu bevorzugen.

