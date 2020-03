Wie europäische Zeitungen die weltweiten Auswirkungen der Corona-Krise am Montag kommentierten.

"Dagens Nyheter" (Stockholm):

"Dass die Spanische Grippe vor 100 Jahren so hieß, hatte eigentlich nichts mit dem geografischen Ursprung zu tun. Der neue Corona-Ausbruch verdient den Namen dagegen leider umso mehr, weil er in Spanien (und Italien) jetzt mehr Opfer fordert als irgendwo anders auf der Welt. Ursache sind eine Reihe unglücklicher Umstände und falscher Beschlüsse. Und das, was getan wurde, kam viel zu spät: Die spanischen Behörden und Politiker zuckten bei den Warnsignalen lange mit den Schultern. Es werde nur wenige Fälle geben, sagte der oberste Epidemiologe Fernando Simón am 31. Jänner. Testausrüstung gab es kaum, nur wenige glaubten, dass man sie bräuchte. Das Wochenende 7./8. März mit 10 000 Personen auf einer Massenversammlung der Partei Vox in Madrid und über 100.000 Menschen Seite an Seite zum Weltfrauentag war eine Schicksalszeit. Was sind also die Lehren daraus? Frühzeitiges Handeln. Viele Tests. Begrenzung von Versammlungen. Schutz der Älteren. Spanien hat nichts davon getan."

"El Mundo" (Madrid):

"Spanien ist seit heute praktisch völlig lahmgelegt. Die Anordnung der Regierung zur Einstellung aller nicht wesentlichen Aktivitäten ist die drastischste Maßnahme, die man ergreifen konnte, um der Corona-Krise zu begegnen. Es ist so weit gekommen aufgrund eines absoluten Durcheinanders. Es handelt sich um eine verzweifelte Flucht nach vorne der Regierung, die uns Spanier sehr teuer zu stehen kommen kann (...) Wenn die Ausbreitung von Covid-19 dadurch nicht erheblich reduziert wird - und Experten weltweit bezweifeln, dass so eine so drastische Maßnahme bei einer Pandemie wirksam ist - wird neben der Überlastung der Krankenhäuser auch noch die Bevölkerung entmutigt werden. Und was die Wirtschaft angeht, könnte uns dieser "Winterschlaf", wie Regierungssprecherin Montero sich ausdrückte, uns Richtung einer sehr tiefen Krise treiben, die sich zur Gesundheitsnotlage hinzugesellen würde und aus der man nur sehr schwer wird herauskommen können. Das ist die letzte Kugel der Regierung. Hoffentlich hat sie Erfolg."

"Nesawissimaja Gaseta" (Moskau):

"Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus wächst rasant. Sie hat sich in der vergangenen Woche fast vervierfacht. Bis Mitte April könnten es in Russland offiziell rund 200.000 Corona-Fälle geben. Und ungefähr 30.000 von ihnen könnten Behandlungen auf Intensivstationen benötigen. Beamte schätzen die Kosten für diese Hilfe für einen schwerkranken Patienten in Russland auf 200.000 Rubel pro Tag (2.260 Euro). Und selbst wenn unser Gesundheitssystem alle schwerkranken Patienten aufnehmen kann, belaufen sich doch die Kosten für ihre Behandlung auf etwa sechs Milliarden Rubel pro Tag."

"Le Parisien" (Paris):

"Diese beispiellose Krise sowie die Ausgangssperre bewirken Erstaunliches. (...) Der Umwelt geht es besser, nie ist die Umweltverschmutzung so gering gewesen, und wir achten mehr darauf, was wir konsumieren. Das Verbot, sich weiter als einen Kilometer von zuhause zu entfernen, bringt uns dazu, uns jenen zuzuwenden, die wir nicht mehr wirklich wahrgenommen haben: lokalen Erzeugern, Gemüsehändlern, Kleinunternehmern und Handwerkern. (...) Sie bieten Gutes, Gesundes und Produkte ohne CO2-Fußabdruck an. (...) Wenn wir all das hinter uns gebracht haben, wäre es gut, das nicht zu vergessen."

"Pravo" (Prag):

"Die Worte des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, dass sich vor dem Hintergrund der Pandemie ein globaler Kampf um Einfluss abspiele, auf den man reagieren müsse, sind richtig. Nun gilt es, diese Erkenntnis in konkrete Schritte zu übersetzen. Falls dies nicht gelingt, verliert Europa diesen Kampf - mit ernsthaften Folgen für das gesamte europäische Integrationsprojekt. (...) Die EU muss unter Beweis stellen, dass gemeinsame Lösungen eine höhere Effektivität als staatliche Alleingänge aufweisen. Dabei geht es nicht nur um Finanzspritzen für die Wirtschaft und die Stützung der Gesundheitssysteme, sondern auch darum, auf eine dynamisch sich verändernde Welt angemessen zu reagieren. Zu Ende scheint die komfortable Ära, die nach dem Ende des Kalten Krieges dreißig Jahre angedauert hatte. Das Coronavirus zieht unter diese Epoche einen Schlussstrich."