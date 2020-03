Über 100 Tote in Österreich, fast 1000 im Spital

Um 6,3 Prozent ist die Zahl der Infizierten im 24-Stunden-Vergleich gestiegen - ein neuer Tiefstwert.

Die Zahl der durch das Coronavirus verstorbenen Personen in Österreich ist Montagvormittag auf mehr als 100 gestiegen. 108 Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, teilte das Innenministerium in einer Aussendung mit. 999 Erkrankte Infizierte wurden inzwischen in Spitälern behandelt, 193 davon auf Intensivstationen. Insgesamt wurden (Stand 9.30 Uhr) 9125 bisher Erkrankte erfasst.

636 Personen sind in Österreich wieder genesen, gaben Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt. Im 24-Stunden-Vergleich der Zahlen von jeweils 8.00 Uhr stieg die Zahl der Infizierten bis Montagfrüh von 8291 auf 8813. Das ist ein Plus von 522 Fällen bzw. 6,3 Prozent und damit den dritten Tag in Folge ein Tiefstwert beim prozentuellen Anstieg der Erkrankten.

Das Innenministerium wies darauf hin, dass es sich bei den nun bekannt gegebenen Fallzahlen um aktuellere Daten als jenen auf dem Dashboard unter info.gesundheitsministerium.gv.at handelt. Dieses sei ein dynamisches System und beziehe die Daten aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS). EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Insbesondere in der Früh könne es hier zu Verzögerungen bei den Eintragungen kommen. Es werde unter Einbezug der Länder "mit Hochdruck an der Optimierung gearbeitet".

(APA)