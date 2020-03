Über 10.000 Anzeigen wegen Maßnahmen-Verstößen

Gartenparties, zu wenig Abstand: Allein am vergangenen Wochenende musste die Polizei österreichweit über 2000 Mal einschreiten.

Vom Nichteinhalten des Mindestabstands bis hin zu Partys in Garagen und Gärten: Allein am vergangenen Wochenende hat es mehr als 2000 Anzeigen gegeben. Das verkündete Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag in einer Pressekonferenz.

In den vergangenen zwei Wochen gab es sogar exakt 10.426 Anzeigen gegen Personen, die gegen die von der Regierung gesetzten Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 verstoßen hatten. Seit genau zwei Wochen ist das Bilden von Personengruppen im öffentlichen Raum oder das Nichteinhalten eines Mindestabstands von einem Meter verboten. 2046 waren es an den beiden vergangenen Tagen, davon 699 in Wien, 410 in Tirol, 222 in Oberösterreich und 186 in Niederösterreich. Am Diszipliniertesten waren - in absoluten Zahlen - die Burgenländer und die Vorarlberger, wo am Samstag 14 bzw. 52 Anzeigen ausgesprochen wurden. Am Sonntag kam es in diesen beiden Bundesländern zu gar keinen Beanstandungen.

Nehammer kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei gegen Missetäter und entsprechende Strafen an. Das Nichteinhalten des Mindestabstands nannte der Innenminister "katastrophal gefährlich". Wer nach polizeilicher Abmahnung sein Fehlverhalten nicht umgehend einstelle, "wird konsequent angezeigt, wenn er den Anordnungen nicht Folge leistet".

101 infizierte Polizisten

Neben einer „großen Warnung“ sprach Nehammer auch ein „sehr großes Danke“ aus an alle, die sich an die Regeln halten - sowie an alle Polizisten, die derzeit im Einsatz seien. Aktuell seien 101 Polizisten infiziert, davon ein Drittel in Tirol und ein Drittel in Niederösterreich. 933 Beamte befinden sich in Isolation.

(APA)