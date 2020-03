Nägele und Strubell: Mitarbeiter drehen Video

Die Mitarbeiter der Parfümerie bedanken sich bei ihrem Arbeitgeber und rufen zum Einkauf in Österreich auf.

„Closed Store – Open Minds“ – unter diesem Titel haben die Mitarbeiter der Wiener Parfümerie Nägele & Strubell ein Video gedreht – zum Dank an das österreichische Familienunternehmen, „das seine Mitarbeiter in der schweren Corona-Krise nicht gekündigt hat.“ In dem vierminütigen Clip rufen Mitarbeiter des einstigen k.u.k. Hoflieferanten dazu auf, österreichische Unternehmen zu unterstützen. Wer Österreich liebe und Arbeitsplätze sichern will, „der kauft in Österreich ein.“

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.

Die Parfümerie wurde 1880 von August Nägele und Moritz Richard Strubell als Gemischtwarenhandlung zum Verschleiß von Parfümerie- und Drogeriewaren am Graben 27 gegründet. Heute gehört sie der Familie Oelschlägel und betreibt zwölf Filialen in ganz Österreich. Beratung und Bestellung von Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr per Telefon unter 0664/8495465 oder unter graben@naegele.co.at.

(Red.)