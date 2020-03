Stelzer will mehr Polizeikontrollen im Salzkammergut

Man wolle den „ausufernden Tagestourismus“ im Salzkammergut reduzieren, heißt es in einer Aussendung von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). „Weite Ausfahrten“ und „Menschenmassen“ müssten verhindert werden.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) kündigt nach der Bekanntgabe der neuen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus am Montag verstärkte Polizeikontrollen für das Salzkammergut an. „Ich weiß, dass das schöne Frühlingswetter zu Ausflügen und zu Spaziergängen in unsere wunderschöne Landschaft einlädt und dass viele Familien in einer Wohnung ohne Garten leben“, wird Stelzer dazu in einer Aussendung zitiert. „Aber es kann nicht sein, dass die Regierung einerseits Ausgangsbeschränkungen verhängt, um große Menschenansammlungen zu verhindern und gleichzeitig Menschenmassen durch das Salzkammergut wandern.“ Stelzer appeliert deshalb an die Bevölkerung: „Stehen wir das jetzt gemeinsam durch, dann können wir nach einer Phase des Verzichts unsere wunderschöne Landschaft wieder in vollen Zügen genießen.“

Spaziergänge seien unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften weiterhin zulässig, jedoch wolle man mit dieser Maßnahmen den ausufernden Tagestourismus im Salzkammergut unterbinden. „Spaziergänge tun unserer Gesundheit gut, aber ich bitte alle Landsleute dafür auf weite Ausfahrten zu verzichten. In jeder oberösterreichischen Gemeinde gibt es schöne Wege um frische Luft zu tanken“, heißt es in dem Schreiben weiter. Neben verstärkten Polizeikontrollen prüfe man auch noch weitere Schritte, etwa auch im Bereich der Bewusstseinsbildung. Sollten die Maßnahmen im Salzkammergut zu einer Verlagerung von großer Menschenansammlungen auf andere oberösterreichische Gebiete führen, würden diese Maßnahmen bedarfsgerecht ausgeweitet.

(APA)