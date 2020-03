Man darf die Produktion nicht strangulieren

Fiat-Arbeiter müssen in Italien daheim bleiben: Denn alle „nicht essenziellen“ Wirtschaftstätigkeiten wurden in Italien eingestellt.

Stillgelegte Volkswirtschaften lassen sich nur schwer hochfahren.

Nach Italien hat nun auch Spanien die Schließung aller „nicht essenziellen“ Wirtschaftstätigkeiten verfügt. Also eine Art totalen Shutdown. Weitere Länder werden wohl folgen, wenn die Corona-Krise weiter eskaliert.



Was heißt das eigentlich wirtschaftlich? Immerhin haben wir es hier mit zwei recht großen Volkswirtschaften der Eurozone zu tun. Im Prinzip tappen wir da natürlich im Dunkeln. Es lässt sich, wegen der Verflochtenheit der Wirtschaftssektoren, ja nicht einmal scharf abgrenzen, was jetzt essenziell ist und was nicht.