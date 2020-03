Wohnprojekt im 23. Wiener Gemeindebezirk verkauft

Der Projektentwickler STC-Swiss Town Consult hat das Wohnprojekt „Max und Moritz“ an den Spezialfonds Wealthcore Austria Living vermittelt.

Im 23. Wiener Gemeindebezirk in der Erlaaer Straße 18-22 entsteht derzeit ein Wohnprojekt mit einer Gesamtnutzfläche von rund 4470 Quadratmetern. Der Projektentwickler STC-Swiss Town Consult hat das Wohnprojekt „Max und Moritz“ nun an den Spezialfonds Wealthcore Austria Living verkauft.

2019 hat Wealthcore Investment das Hilton am Stadtpark erworben, „Max und Moritz" nahe des Atzgersdorfer Platzes ist nun das erste Wohnprojekt in Österreich in Besitz der deutschen Unternehmensgruppe. „Dieses Marktsegment sehen wir sehr positiv und wir werden daher unsere Marktpräsenz in Österreich zukünftig auch weiter ausbauen“, sagt Christoph Wendl, CEO Wealthcore Investment Management GmbH dazu.

Das Projekt umfasst 119 Wohnungen zwischen 30,5 und 64, 5 Quadratmetern in zwei Gebäudetrakten sowie 44 KZF-Abstellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Die Fertigstellung soll im dritten Quartal 2022 erfolgen.

Vermittelt wurde das Wohnprojekt an den von der Münchner Wealthcore Investment Management GmbH verwalteten Spezialfonds „Wealthcore Austria Living I“ von der EHL Investment Consulting.