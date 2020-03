Die Irrfahrt des Luxuskreuzers "MS Zaandam"

Seit mehr als einer Woche steht das Schiff mit rund 140 Erkrankten unter Quarantäne. Vier Passagiere sind bereits tot. Nun darf es den Panamakanal passieren. Doch Florida weigert sich, die „Zaandam“ anlegen zu lassen.

Für Chris und Anna Joiner hätte es eine ganz besondere Reise werden sollen. Mit einer dreiwöchigen Luxus-Kreuzfahrt von Buenos Aires zu den Falkland-Inseln und um die Südspitze Chiles herum wollte das Paar (beide 59) aus Ottawa, Kanada, die Pensionierung von Chris Joiner feiern. Doch der Traum, der am 7. März in Buenos Aires begann, entwickelte sich zum Albtraum: Nach Dutzenden Krankmeldungen wurde die „MS Zaandam“ unter Quarantäne gestellt. Eingesperrt in ihrer Kabine wandten sich die beiden in ihrer Verzweiflung schließlich per Handy-Foto an die Außenwelt: „Helft uns!“ prangt auf einem Schild, das sie in die Kamera halten.