Endlich gratis! Was nun im Netz kostenlos ist

Yoga und Pilates im Wohnzimmer: Viele Studios und Plattformen bieten gratis ihre Dienste an.

Hörbücher hören, meditieren – oder „Bravo“ lesen: In Coronavirus-Zeiten bieten viele Bezahl-Plattformen ihre Angebote gratis an. Zumindest eine Zeit lang und wohl auch, um später neue Kunden zu gewinnen.

Wien. Die Ausgangsbeschränkungen treffen das Privatleben empfindlich. Am Montag hat die Regierung weitere Maßnahmen verkündet. Damit ist klar, unser Leben wird auch in den nächsten Wochen mehr drinnen als draußen stattfinden. Wir müssen umdenken, neue Beschäftigungen daheim suchen, die eigenen Kinder unterhalten. Darauf haben Unternehmen schon längst reagiert. Immer mehr Bezahl-Plattformen bieten ihre Dienste (eingeschränkt) kostenlos an. Vor allem für Kinder. Langfristig dient das wohl auch dazu, um neue Kunden zu gewinnen. Kurzfristig zeigt es vor allem eins: Zeit daheim zu verbringen ist manchmal auch ganz schön. Ein Überblick.