China: Warteschlangen vor den Bestattungsinstituten

Die Viruspandemie verändert den Alltag der Chinesen von Grund auf: Viele können ihren Verstorbenen nicht die letzte Ehre erweisen, wie es die Tradition vorsieht. In Wuhan bilden sich Schlangen zur Abholung von Urnen.

Peking. Als Wu Mins bettlägriger Großvater in den Nachmittagsstunden des 24. Februar stirbt, schießt der 28-jährigen Chinesin nach der Todesnachricht reflexartig ein Gedanke durch den Kopf: möglichst bald ein Ticket in ihr Heimatdorf zu buchen. Von der Hauptstadt Peking, in der sie lebt und arbeitet, in die südchinesische Provinz Guangxi sind es immerhin knapp 1900 Kilometer Luftlinie. Oder drei Flugstunden, gefolgt von einer ebenso langen Busfahrt. Trotz der langen Anreise ist es unter normalen Umständen ein absoluter Pflichttermin, dem Großvater die letzte Ehre zu erweisen: „Beerdigungen sind traditionell das wichtigste Ereignis eines jeden Chinesen, wichtiger noch als die Geburt“, sagt Wu Min.



Doch normal ist in diesen Zeiten gar nichts mehr. Noch am selben Abend kommen der Büroangestellten die ersten Zweifel: Nach ihrer Rückkehr nach Peking müsste sie per Gesetz für 14 Tage in häusliche Quarantäne.