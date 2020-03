Orbán macht Ausnahme für Berufspendler

Auch Ärzte, die in burgenländischen Spitälern beschäftigt sind, sollten ursprünglich in Quarantäne.

Eisenstadt. Ungarn, die täglich zur Arbeit ins Burgenland pendeln, werden von den Quarantänemaßnahmen ihres Landes ausgenommen. Pendler, die maximal 50 Kilometer von der Grenze entfernt leben oder arbeiten, müssen sich nach der Einreise in Ungarn nicht für 14 Tage daheim isolieren. Dafür habe man am Montag eine offizielle Bestätigung erhalten, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) mit. Diese Ausnahmeregelung für ungarische Berufspendler gelte freilich nur dann, wenn kein Verdacht auf eine Coronavirus-Erkrankung bestehe.

In Ungarn waren am Freitag verschärfte Bestimmungen in Kraft getreten, die vorsehen, dass Pendler nach der Einreise zwei Wochen in Quarantäne müssen. Der Gesundheits- und Pflegebereich im Burgenland wäre stark betroffen gewesen. In den Spitälern des Landes sind viele ungarische Ärzte und Pfleger beschäftigt. Im Krankenhaus Güssing beispielsweise haben 23 Prozent der Ärzte ihren Hauptwohnsitz in Ungarn.

Hoffen, dass die Vereinbarung hält

Deshalb sei es wichtig, dass die Ausnahmeregelung nicht nur auf einem informellen Agreement beruhe, sondern nun auch in schriftlicher Form vorliege, sagte Doskozil in Richtung Ungarns Premier, Viktor Orbán. Durch den hohen Anteil ungarischer Arbeitskräfte sei es bedeutend, dass Berufspendler weiter uneingeschränkt ein- und ausreisen können. „Ich hoffe sehr, dass diese Ausnahmeregelung Bestand hat“, erklärte am Montag auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). (APA/pri)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2020)